Окончательный итог выборов в Молдове: Санду стала президентом

ЦИК подсчитал 100% голосов избирателей

Центральная избирательная комиссия Молдовы подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов.

Лидер оппозиции Майя Санду набрала 57,75% голосов.

Действующий президент Игорь Додон – 42,25%.

В тренде

Барак Обама не собирается работать в администрации Джо Байдена

Читайте также:

В Молдове новый президент: кто такая Майя Санду

Напомним, 15 ноября в Республике Молдова прошел второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали действующий президент Игорь Додон и кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-премьер Майя Санду.

Раньше мы сообщали, что в первом туре выборов президента Молдовы Санду также набрала больше голосов, чем нынешний президент.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









выборы

Молдова

Додон

Санду

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученыеДругие страны Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войныДругие страны 7 тезисов президента Армении Армена Саркисяна, почему война в Карабахе должна быть скорее законченаДругие страны Баку показал видео из Шуши, а в “столице” Карабаха признали потерю важного городаДругие страны “Как будто метро построили”: Лукашенко объявил Беларусь ядерной державойДругие страны Додон проигрывает Санду выборы президента Молдовы – экзитполДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+9832 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

В четырех областях проведут повторные местные выборы: ЦИК назвал города

В Раду вызывают весь состав Кабмина

В Минздраве рассказали, когда карантин выходного дня даст результат

Все новости

Видео дня. Новорожденный дикообразик нюхает цветочки

Степанов об отмене карантина: 30 тыс. больных COVID-19 и колапс медицинской системы 17 ноября, 01:57

Украина

Вакцину Moderna критикуют за дороговизну, ЕС пытается снизить цену 17 ноября, 01:09

США

Три легковушки, патрульные и бензовоз в кювете: видео тройного ДТП под Харьковом

Пышногрудую волейболистку просили удалить Instagram из-за откровенных фото. Она ушла из спорта 16 ноября, 23:39

Другие



Россия разместила в Нагорном Карабахе реактивные системы “Град” 16 ноября, 23:30

Россия

“Издевательство над украинцами”: Ляшко оценил резонансную идею Минздрава

16 ноября, 23:22

Новости У24

Чтобы Армения избежала потрясений: президент хочет отставки премьера и перевыборов парламента 16 ноября, 23:18

Другие страны

Луис Суарес заразился коронавирусом и пропустит встречу с Неймаром 16 ноября, 22:56

Футбол

ООН обеспокоена ростом голода в мире из-за COVID-19 16 ноября, 22:51

Другие страны

В четырех областях проведут повторные местные выборы: ЦИК назвал города 16 ноября, 22:49

Политика

“Пиар во время чумы”: Ляшко раскритиковал нардепов из-за карантина

16 ноября, 22:44

Новости У24

Савченко о Евромайдане: я видела, кто первым начал стрелять

16 ноября, 22:15

Новости У24

В Раде поддержали выделение 2 млрд на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги 16 ноября, 22:14

Экономика

В Киеве автомобиль вылетел на трамвайные пути, движение парализовано (видео)

Шевченко все же добрался до журналистов: “Если нам дадут возможность играть, мы будем готовы” 16 ноября, 21:59

Футбол

“Человек-фейк”: Герой Украины набросилась на Арестовича

16 ноября, 21:44

Новости У24

Рада откладывает рассмотрение законопроектов по КСУ – СМИ 16 ноября, 21:40

Политика

COVID-19 добрался до молодежной сборной. Под ударом “Динамо”, “Ворскла” и “Спортинг” 16 ноября, 21:35

Футбол

В Харькове проломили голову известному режиссеру: умер в больнице 16 ноября, 21:27

Украина

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня