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Убийство активиста в Беларуси: во время акций памяти задержали более сотни человек

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Силовики задержали медиков, журналистов и актеров

В Беларуси, во время акций памяти погибшего протестующего Романа Бондаренко, которые проходили 13 ноября по всей стране, силовики задержали более сотни человек.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

В Минске после того, как демонстранты образовали Цепи солидарности, силовики задержали около двух десятков человек, среди которых медики, актеры и журналисты.

Задерживали демонстрантов также в Барановичах, Бресте, Слуцке, Клецке, Сморгони и других городах в Беларуси.

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К слову, за убийство активиста Романа Бондаренко Европейский Союз готов усилить санкции против властей Беларуси. Европа очередной раз осудила насилие от белорусских силовиков против своего народа.

Отметим, это не первая жертва милиции и ОМОНа в Беларуси – несколько оппозиционеров были застрелены, а в МВД заявили, что убитые граждане якобы имели оружие, хотя обнародованные фото и видео доказывают обратное.

Первым убитым стал Александр Тарайковский, прощание с которым также вылилось в массовую акцию.

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