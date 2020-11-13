В суде по MH17 родственники погибших избили защитницу подозреваемого россиянина

Адвокат Пулатова обвинил прокуратуру в “чрезмерно оскорбительных” выражениях

Одна из защитниц российского полковника Олега Пулатова, обвиняемого по делу о сбитом на Донбассе Boeing 777 “Малайзийских авиалиний” была избита прямо в здании суда в Нидерландах, где слушали дело о катастрофе MH17.

Об этом сообщает местное издание Leeuwarder Courant.

Инцидент произошел в женском туалете, где адвокат Сабина тен Дуссхате столкнулась с родственниками одного из погибших пассажиров, о чем рассказал второй защитник – Будевейн ван Эйк. По его словам, это случилось во время короткого перерыва в судебном заседании и якобы стало следствием "чрезмерно оскорбительных" выражений и прямым результатом “тона прокуратуры и подстрекательского языка”.

Сабина тен Дуссхате больше не появилась на сегодняшнем судебном заседании, поскольку ей нужно было время, чтобы оправиться после инцидента. А судья заявил, что ничто не может оправдать несправедливое обращение с адвокатами.

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Напомним, ранее защита Пулатова попросила допросить другого обвиняемого – Владимира Цемаха, бывшего "командира ПВО Донецкой народной республики".

Также напомним, уже исполнилось шесть лет с момента крушения, жертвами которого стали 298 человек. Все это время Международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины собирала доказательства, а год назад прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

По материалам: Сегодня