Эстония ужесточает карантин из-за коронавируса

Новые ограничения начнут действовать с 16 ноября

Власти Эстонии ужесточают карантинные ограничения из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.

Об этом пишет Delfi.

С понедельника, 16 ноября, в магазинах и торговых центрах страны будет действовать правило 2+2: посетители смогут передвигаться максимум по два человека, соблюдая двухметровую дистанцию с другими людьми.

В ресторанах, театрах, кинотеатрах, ночных клубах разрешено собираться группам до 10 человек. Расстояние между группами должно быть не меньше двух метров.

Заполненность концертных залов, театров и кинотеатров не должна превышать 50%, а общее количество участников мероприятия – 750 человек.

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Кроме того, заведения общепита должны быть закрыты с 00:00 до 6:00 утра. При этом продажа еды на вынос разрешена.

Как сообщалось ранее, в Великобритании за последние сутки коронавирус диагностировали у 33 470 человек, что является рекордом в стране.

Также мы писали, что власти Минска ввели обязательный масочный режим. Это первое ограничение с начала пандемии коронавируса.

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