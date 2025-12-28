Що відбувається у мозку під час медитації або молитви: науковий експеримент

Результати нейрофізіологічних досліджень, присвячених медитації та молитві, дедалі частіше використовуються у прикладній психології та медицині.

Про це повідомляє «ПЛ».

Вчені, застосовуючи методи функціональної магнітно-резонансної томографії, зафіксували стійкі зміни активності мозку у людей, які регулярно практикують зосереджені внутрішні техніки. Зокрема, спостерігається зниження активності ділянок, пов’язаних із реакцією на загрозу, та посилення нейронних зв’язків у зонах, відповідальних за увагу і саморегуляцію.

Ці ефекти не залежать від релігійного змісту практики, що дозволяє говорити про універсальний нейробіологічний механізм. Фахівці наголошують, що ключову роль відіграють ритм дихання, повторюваність дій і фокусування уваги, а не віра як така.

Саме тому медитацію і контрольовану молитву дедалі частіше включають до програм реабілітації військових, роботи з посттравматичним стресом і профілактики професійного вигорання. Науковий підхід у цьому випадку знімає протиставлення між духовним і раціональним, демонструючи, що мозок реагує на практики як на форму тренування.

У підсумку, мова йде не про містичні явища, а про цілком вимірювані фізіологічні процеси, які мають практичну цінність для сучасного суспільства.

