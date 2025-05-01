До чого сняться супергерої Marvel: пояснення від психологів

Популярність кінофраншизи Marvel виявляється не лише на великих екранах чи у вигляді мерчу — вона дедалі частіше проникає у сферу людської психіки, зокрема у сни.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дослідження, проведене Київським центром когнітивної психології у березні 2025 року, засвідчило, що понад третина опитаних молодих українців мали досвід сновидінь, у яких з’являлися персонажі з всесвіту Marvel.

Найпоширенішими образами виявились Тоні Старк, Доктор Стрендж та Чорна Вдова. Психологи розглядають це як яскравий приклад інтеграції сучасної масової культури в підсвідомі механізми особистості.

Поява таких снів тісно пов’язана з інформаційним фоном, емоційною залученістю до сюжетів та архетипічним сприйняттям героїв. Наприклад, Тоні Старк символізує боротьбу між технологічним розумом і внутрішніми етичними конфліктами. У той час як образ Капітана Америки часто постає у свідомості як втілення справедливості, морального вибору та самопожертви. Психологиня Анастасія Рубан зазначає, що подібні сни найчастіше з’являються у людей, які знаходяться у стані психологічного напруження, шукають внутрішню опору або прагнуть до змін.

Цікаво, що для окремих пацієнтів сни із супергероями стають не лише нейтральним явищем, а й тригером для емоційної самодіагностики. Вони можуть сигналізувати про потребу в самореалізації, внутрішню незадоволеність чи навіть несвідоме прагнення до ідеалізованого образу себе.

Сучасна культура створює багаторівневі моделі впливу, і сновидіння стають своєрідною проекцією цих впливів у внутрішній світ людини. Таким чином, герої Marvel у снах — не просто фантоми з екранів, а символи психологічної динаміки сучасного покоління.

Не менш важливим може бути й те, до чого сниться янгол.