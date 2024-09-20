Комбо картки у грі Hamster Kombat на 20-21 вересня

І не дивно, адже він дозволяє заробляти криптовалюту без вкладень. Це можна робити за тапів на хом’яка та виконання різних завдань. Сьогодні в грі відкривається новий набір комбо карт, за які можна отримати бонус – 5 млн монет. Первая Лента розповість, які комбо карти варто купувати в Hamster Kombat 20-21 вересня.

Комбо карти в Hamster Kombat

Комбо картки – це унікальна комбінація із трьох карт, яка оновлюється щодня о 15:00 (за київським часом).

Бонус, який ви отримаєте після збору актуальних комбо карт, допоможе вам розвивати свою біржу і збільшувати пасивний прибуток.

Комбо карти 20-21 вересня

Картка №1 — (з’явиться тут після 15:00 20 вересня).

Картка №2 — (з’явиться тут після 15:00 20 вересня).

Картка №3 — (з’явиться тут після 15:00 20 вересня).

Як купувати комбо карти

Зайдіть у Telegram і відкрийте міні-застосунок Hamster Kombat.

Натисніть на кнопку «Комбо» або «Mine», які ви побачите на головному екрані.

Шукайте карти на вкладках «Markets», «Legal», «PR & Team», «Web3» і «Specials». Щойно ви знайшли потрібну карту – купуйте її.

Деякі карти вимагатимуть виконання додаткового завдання. Наприклад, підписатись на YouTube чи Telegram-канал, переглянути відео, запросити друзів у гру або підвищити рівень інших карт.

Щойно ви придбаєте три актуальних комбо карти, на екрані побачите повідомлення з підтвердженням транзакції і обіцяна винагорода у вигляді 5 млн монет надійде на ваш рахунок.

Усі комбо карти повинні відображатися у полі над хом’яком. Якщо ви їх не бачите, оновіть сторінку, натиснувши на три крапки у верхньому правому куті екрана.

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Рекомендуємо купувати нові картки та підвищувати рівень тих, які ви вже маєте, адже це впливатиме на рівень вашого пасивного прибутку.

Крім того, радимо не витрачати усі бонуси одразу, щоб мати можливість придбати більш вигідну карту трохи пізніше.

Інші проєкти

Hamster Kombat змінив підхід до заробітку криптовалюти, адже тепер це може робити кожен власник смартфону без жодних вкладень. Зараз вже існує багато аналогів цієї гри-«тапалки». Вам варто звернути увагу на:

Лістинг Hamster Kombat

Команда розробників нарешті анонсувала дату лістингу токенів HMSTR – він відбудеться 26 вересня. Тому зараз вам потрібно активувати зусилля і підготуватися до цієї події.

Якщо ви ще не зареєструвалися на великих біржах, варто зробити це зараз, щоб встигнути вивести гроші за вигідним курсом.

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про ще одну цікаву гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.