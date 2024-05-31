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Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: як не стати жертвою і що робити, якщо вас зламали

Щоб не стати жертвою кіберзлочинців, варто дотримуватися кількох простих правил.

Арина Марченко Send an email 1 час ago
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Про це пише Первая Лента з посиланням на допис Держспецзв’язку в Telegram.

Фахівці з кібербезпеки попередили громадян України про нову схему, яка дозволяє шахраям отримати доступ до акаунтів у месенджерах.

Згідно з даними служби реагування на комп’ютерні інциденти України (CERT-UA), кіберзлочинці розсилають повідомлення з проханням проголосувати за дітей, які беруть участь у творчих конкурсах. Повідомлення можуть надходити від знайомих номерів, тому українських користувачів закликають бути гранично уважними та обережними. Експерти наголошують, що не можна переходити за посиланнями і вводити особисті дані, навіть якщо про це просять.

У випадку, якщо користувач все ж перейшов за посиланням і ввів свої дані, його акаунт може бути скомпрометований. У такому разі необхідно вжити наступних заходів:

  • перевірити підключені до месенджера пристрої;
  • завершити невідомі сесії;
  • видалити акаунт (при цьому всі повідомлення і дані будуть втрачені);
  • створити новий акаунт і одразу ж увімкнути багатофакторну аутентифікацію.

Держспецзв’язку вкотре закликала українців бути уважними та пильними:

  • Не переходьте за невідомими посиланнями, які надходять від підозрілих користувачів, або навіть від знайомих.
  • Не потрібно вводьте персональні дані на незнайомих вебресурсах.
  • Налаштуйте багатофакторну автентифікацію для всіх своїх акаунтів.

Раніше ПЛ писала про те, які марки смартфонів найчастіше крадуть в українців.

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Арина Марченко Send an email 1 час ago
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