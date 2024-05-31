Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: як не стати жертвою і що робити, якщо вас зламали
Щоб не стати жертвою кіберзлочинців, варто дотримуватися кількох простих правил.
Про це пише Первая Лента з посиланням на допис Держспецзв’язку в Telegram.
Фахівці з кібербезпеки попередили громадян України про нову схему, яка дозволяє шахраям отримати доступ до акаунтів у месенджерах.
Згідно з даними служби реагування на комп’ютерні інциденти України (CERT-UA), кіберзлочинці розсилають повідомлення з проханням проголосувати за дітей, які беруть участь у творчих конкурсах. Повідомлення можуть надходити від знайомих номерів, тому українських користувачів закликають бути гранично уважними та обережними. Експерти наголошують, що не можна переходити за посиланнями і вводити особисті дані, навіть якщо про це просять.
У випадку, якщо користувач все ж перейшов за посиланням і ввів свої дані, його акаунт може бути скомпрометований. У такому разі необхідно вжити наступних заходів:
- перевірити підключені до месенджера пристрої;
- завершити невідомі сесії;
- видалити акаунт (при цьому всі повідомлення і дані будуть втрачені);
- створити новий акаунт і одразу ж увімкнути багатофакторну аутентифікацію.
Держспецзв’язку вкотре закликала українців бути уважними та пильними:
- Не переходьте за невідомими посиланнями, які надходять від підозрілих користувачів, або навіть від знайомих.
- Не потрібно вводьте персональні дані на незнайомих вебресурсах.
- Налаштуйте багатофакторну автентифікацію для всіх своїх акаунтів.
Раніше ПЛ писала про те, які марки смартфонів найчастіше крадуть в українців.