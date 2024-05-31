Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: як не стати жертвою і що робити, якщо вас зламали

Про це пише Первая Лента з посиланням на допис Держспецзв’язку в Telegram.

Фахівці з кібербезпеки попередили громадян України про нову схему, яка дозволяє шахраям отримати доступ до акаунтів у месенджерах.

Згідно з даними служби реагування на комп’ютерні інциденти України (CERT-UA), кіберзлочинці розсилають повідомлення з проханням проголосувати за дітей, які беруть участь у творчих конкурсах. Повідомлення можуть надходити від знайомих номерів, тому українських користувачів закликають бути гранично уважними та обережними. Експерти наголошують, що не можна переходити за посиланнями і вводити особисті дані, навіть якщо про це просять.

У випадку, якщо користувач все ж перейшов за посиланням і ввів свої дані, його акаунт може бути скомпрометований. У такому разі необхідно вжити наступних заходів:

перевірити підключені до месенджера пристрої;

завершити невідомі сесії;

видалити акаунт (при цьому всі повідомлення і дані будуть втрачені);

створити новий акаунт і одразу ж увімкнути багатофакторну аутентифікацію.

Держспецзв’язку вкотре закликала українців бути уважними та пильними:

Не переходьте за невідомими посиланнями, які надходять від підозрілих користувачів, або навіть від знайомих.

Не потрібно вводьте персональні дані на незнайомих вебресурсах.

Налаштуйте багатофакторну автентифікацію для всіх своїх акаунтів.

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