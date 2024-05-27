Які марки смартфонів найчастіше крадуть в українців

Серед найпопулярніших марок гаджетів, які приваблюють кишенькових злодіїв — три бренди. Це Xiaomi, Samsung та iPhone.

Варто зазначити, що кількість крадіжок значно знизилась у порівнянні з минулими роками. Про це пише Первая Лента з посиланням на статистику «Опендатаботу».

Дані порталу свідчать про те, що число у 6,6 тисяч викрадених гаджетів — це в 2,5 менше, ніж у довоєнному 2021-му. Також це в 1,3 рази менше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

Найбільшу кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксували у столиці — майже 12% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровська область – 8,8% від загальної кількості. У трійку лідерів також потрапила Запорізька область — 8,6%.

Стало відомо, що найчастіше злодії полюють на гаджети марки Xiaomi, Samsung та iPhone. Так, в 2024-му вже вкрали чи втратили понад 2,2 тисячі «сяомі», понад 1,4 «самсунгів» та близько тисячі «айфонів».

«Ми вирішили порівняти, які бренди смартфонів є найбільш запитаними у злодіїв та у покупців. Отже, за даними Comfy, найпопулярнішими марками телефонів три роки поспіль серед покупців є ті самі марки, але в іншому порядку: iPhone, Samsung та Xiaomi/Redmi», — зазначили автори «Опендатаботу».

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