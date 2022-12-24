Минцифры запускает в «Дії» бета-тест судебных решений

24.12.2022 01:26

Укринформ

Министерство цифровой трансформации начинает бета-тест судебных решений в приложении «Дія».

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме, передает Укринформ.

«Открываем запись на бета-тест судебных решений в «Дії». Продолжаем цифровизировать судебную систему Украины. В июле внесли изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей», чтобы вы получали важную судебную информацию в приложении», – отметил он.

Федоров уточнил, что теперь украинцы смогут в несколько кликов получить электронное судебное решение прямо в смартфоне. Документ будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный.

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Участники судебных дел, имеющие в «Дії» цифровой регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, могут присоединиться к бета-тестированию по этой ссылке.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации запускает на портале «Дія» новый раздел для взаимодействия украинцев с государством – «Дія. Безбарьерность», который станет источником информации по жизненно важным вопросам.

По материалам: Укринформ