Минобороны США подтвердило, что не платит за обслуживание Starlink в Украине

Минобороны США подтвердило, что не платит за обслуживание Starlink в Украине

30.11.2022 05:59

Укринформ

Пентагон пока не платил за обслуживание систем спутниковой связи Starlink, предоставленных Украине Илоном Маском.

Об этом заявил на пресс-брифинге спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Министерство обороны Соединенных Штатов не проводило никаких платежей компании Starlink за ее системы – за возможности, которые Starlink предоставляет Украине», – ответил он на вопрос, кто платит за обслуживание этих систем в Украине – Илон Маск или американское военное ведомство.

В то же время Райдер сообщил, что минобороны США продолжает обсуждать возможность включения SpaceX в существующую систему спутниковых коммуникаций в Украине, которые обеспечиваются Пентагоном.

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Как сообщал Укринформ, в октябре компания SpaceX обратилась в минобороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными Маском. Позже миллиардер уточнил, что не требует возмещения уже понесенных расходов, но и не может постоянно финансировать работу терминалов, поскольку это обойдется компании более $120 миллионов до конца 2022 года и около $400 миллионов в течение следующих 12 месяцев.

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Позже основатель SpaceX сообщил, что решил продолжить бесплатное финансирование украинского правительства. Маск даже заявил, что создаст функцию пожертвований на странице оплаты услуг Starlink, а также, что его компанія в итоге закрыла этот вопрос йи официально отозвала запрос о финансировании из минобороны США.

По материалам: Укринформ