Twitter вводит «серую отметку» для некоторых проверенных аккаунтов

09.11.2022 09:39

Укринформ

Социальная сеть Twitter объявила, что вводит "серую отметку" в некоторые известные аккаунты, чтобы указать, что они являются официальными.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

Как отмечается, текущая система использования так называемых синих галочек для подтверждения подлинности аккаунта скоро исчезнет для тех, кто не будет платить ежемесячную плату за услугу в размере $7,99. Также в этот тариф входят некоторые бонусные функции – меньшее количество рекламы и возможность получить большую видимость твитов.

Эксперты выразили обеспокоенность, что предоставление возможности поставить галочку кому-либо на платной основе может привести к выдаче себя за других лиц, распространению дезинформации и мошенничества.

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Серая отметка является очевидным компромиссом. Но это может привести к большей неразберихе, поскольку пользователям Twitter, привыкшим к синей галочке как знаку подлинности, теперь придется искать менее очевидную "официальную" отметку.

Нынешняя система верификации платформы действует с 2009 года и была создана для того, чтобы подтвердить, что известные и публичные аккаунты являются теми, за кого они себя выдают.

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Как сообщал Укринформ, 27 октября Илон Маск завершил соглашение о покупке компании Twitter стоимостью 44 млрд долларов. Немедленно после покупки он распустил совет директоров, укрепив контроль над компанией.

По материалам: Укринформ