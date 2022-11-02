Технологии

Apple получила «Отличие мира», которое основал Зеленский

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Apple получила «Отличие мира», которое основал Зеленский

Apple получила «Отличие мира», которое основал Зеленский

02.11.2022 19:24

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Укринформ

Компания Apple получила "Отличие мира", которое основал Президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Фейсбуке.

Зв словам Федорова, это особая награда от Украины для компаний и корпораций, которые ушли с российского рынка.

"Нам действительно есть за что поблагодарить Apple. Это топ-компания мира, которая поддержала Украину в первые дни полномасштабного вторжения и своим примером стимулировала другие бизнесы выходить из россии", — отметил глава Минцифры.

Apple получила «Отличие мира», которое основал Зеленский

Он добавил, что в Минцифре ценят уровень сотрудничества с Apple и верят, что в дальнейшем оно будет еще больше усиливаться.

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Федоров выразил благодарность топ-менеджменту компании за открытость и последовательные шаги в поддержке Украины.

Как сообщал Укринформ, в октябре вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что одна из крупнейших IT-компаний Украины — GlobalLogic Ukraine стала новым резидентом Дія.City.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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