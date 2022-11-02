Apple получила «Отличие мира», которое основал Зеленский
Apple получила «Отличие мира», которое основал Зеленский
02.11.2022 19:24
Укринформ
Компания Apple получила "Отличие мира", которое основал Президент Украины Владимир Зеленский.
Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Фейсбуке.
Зв словам Федорова, это особая награда от Украины для компаний и корпораций, которые ушли с российского рынка.
"Нам действительно есть за что поблагодарить Apple. Это топ-компания мира, которая поддержала Украину в первые дни полномасштабного вторжения и своим примером стимулировала другие бизнесы выходить из россии", — отметил глава Минцифры.
Он добавил, что в Минцифре ценят уровень сотрудничества с Apple и верят, что в дальнейшем оно будет еще больше усиливаться.
Читайте также: Укрзализныця запустила оплату билетов через Apple Pay
Федоров выразил благодарность топ-менеджменту компании за открытость и последовательные шаги в поддержке Украины.
Как сообщал Укринформ, в октябре вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что одна из крупнейших IT-компаний Украины — GlobalLogic Ukraine стала новым резидентом Дія.City.
По материалам: Укринформ