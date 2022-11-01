Tesla планирует запустить массовое производство Cybertruck в 2023 — СМИ

01.11.2022 11:29

Укринформ

Компания Tesla Илона Маска планирует запустить массовое производство электрических автомобилей Cybertruck в конце 2023 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

В прошлом месяце в Tesla заявили, что работают над подготовкой своего завода в Остине, штат Техас, к началу производства новой модели. Более того, «раннее производство» Cybertruck должно начаться уже в середине 2023 года.

«Мы на последнем этапе с Cybertruck», — сказал Маск в разговоре с финансовыми аналитиками.

Tesla не ответила на просьбу о комментарии.

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Запуск производства Cybertruck сделает Tesla участником в одном из самых прибыльных сегментов рынка электромобилей США и конкурентом электрических пикапов от Ford и Rivian Automotive, обе из которых выпустили модели в ограниченном количестве.

В январе Маск назвал нехватку компонентов причиной для переноса запуска Cybertruck на 2023 год.

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Как сообщал Укринформ, 22 ноября 2019 года основатель Tesla Илон Маск представил новый Cybertruck, корпус которого сделан из стали, используемой компанией SpaceX в строительстве ракет. Автомобиль был задекларирован как фактически бронированный автомобиль, однако во время презентации выяснилось, что боковые окна не выдержали тест, выбранный самими же производителями.

По материалам: Укринформ