Hubble показал облако разреженных газов и пыли в созвездии Ориона

Hubble показал облако разреженных газов и пыли в созвездии Ориона

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24.10.2022 11:13

Укринформ

Космический телескоп NASA/ESA Hubble благодаря камере Wide Field Camera 3 создал фотографию галактической туманности NGC 1999, находящуюся в созвездии Ориона.

Как передает Укринформ, об этом сообщает обсерватория.

Галактическая туманность – внутригалактическое облако разреженных газов и пыли.

NGC 1999 расположена примерно в 1 350 световых лет от Земли и лежит вблизи созвездия Ориона, ближайшей к нашей планете области образования массивных звезд.

NGC 1999 сама по себе является остатком недавнего звездообразования. Она состоит из детрита, оставшегося после формирования новорожденной звезды.

Отмечается, что наиболее характерным аспектом внешнего вида NGC 1999 является заметная дыра в ее центре, напоминающая чернильно-черное отверстие космических размеров.

Открывателем этого объекта является британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель, который впервые наблюдал за NGC 1999 еще 5 октября 1785 года.

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Как сообщал Укринформ, космический телескоп NASA/ESA Hubble благодаря камере Wide Field Camera 3 сделал фотографию пары космических объектов Гербига-Аро, находящихся в созвездии Ориона.

Фото: ESA/Hubble & NASA, K. Noll

По материалам: Укринформ