Госспецсвязи обещает доступ к Starlink всем желающим
Госспецсвязи обещает доступ к Starlink всем желающим
19.04.2022 10:27
Укринформ
В Украине сейчас использовать терминалы для доступа к Сети от компании SpaceX могут только объекты критической инфраструктуры, государство работает над нормированием использования спутниковых терминалов Starlink всеми желающими.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации в Телеграм, передает Укринформ.
"Массовое использование спутникового интернета Starlink может частично влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа к сети от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, сейчас ограничено", — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что для снятия ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink, они могут быть допущены к массовому использованию.
Госспецсвязи отмечает, что распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) позволило использовать оборудование для доступа к спутниковому интернету на объектах критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование государства и жизнь тысяч украинцев.
В Госспецсвязи отмечают, что о каких-либо искусственных запретах и ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур.
НЦУ и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, уже проводят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время, заверили в Госспецсвязи.
Starlink – это глобальная спутниковая система для доступа к интернет в труднодоступных уголках Земли. Она работает через расположенные на орбите спутники. Такой интернет обеспечивает быстрое и бесперебойное соединение, его нельзя отключить или сломать.
Как сообщал Укринформ, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием на просьбу вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.
По материалам: Укринформ