Госспецсвязи обещает доступ к Starlink всем желающим

19.04.2022 10:27

Укринформ

В Украине сейчас использовать терминалы для доступа к Сети от компании SpaceX могут только объекты критической инфраструктуры, государство работает над нормированием использования спутниковых терминалов Starlink всеми желающими.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации в Телеграм, передает Укринформ.

"Массовое использование спутникового интернета Starlink может частично влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа к сети от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, сейчас ограничено", — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что для снятия ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink, они могут быть допущены к массовому использованию.

Госспецсвязи отмечает, что распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) позволило использовать оборудование для доступа к спутниковому интернету на объектах критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование государства и жизнь тысяч украинцев.

В Госспецсвязи отмечают, что о каких-либо искусственных запретах и ​​ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур.

НЦУ и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, уже проводят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время, заверили в Госспецсвязи.

Starlink – это глобальная спутниковая система для доступа к интернет в труднодоступных уголках Земли. Она работает через расположенные на орбите спутники. Такой интернет обеспечивает быстрое и бесперебойное соединение, его нельзя отключить или сломать.

Как сообщал Укринформ, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием на просьбу вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

По материалам: Укринформ