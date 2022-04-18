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Где хранятся ядерные боеприпасы: на Google Maps можно увидеть секретные объекты рф

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 18 апреля, 2022
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Где хранятся ядерные боеприпасы: на Google Maps можно увидеть секретные объекты рф

Где хранятся ядерные боеприпасы: на Google Maps можно увидеть секретные объекты рф

Фото

18.04.2022 14:50

Укринформ

В сервисе Google Maps открыли спутниковые изображения всех российских стратегических пунктов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает АрміяInform.

С недавних пор, с началом широкомасштабного вторжения россии в Украину, на Google Maps видны все стратегические объекты россии и ее армии.

В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты рф стали доступны в максимальном разрешении. Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.п. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 м на пиксель. До сих пор они отражались в разы в худшем качестве, что не позволяло рассмотреть все детали.

К примеру, говорится в сообщении, благодаря снимкам можно оценить "прогресс" работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов".

Где хранятся ядерные боеприпасы: на Google Maps можно увидеть секретные объекты рф

Также в хорошем разрешении можно посмотреть на базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.

Где хранятся ядерные боеприпасы: на Google Maps можно увидеть секретные объекты рф

Для желающих есть также возможность оценить, как со спутника выглядит российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 в лётно-испытательном центре минобороны России, или как с космоса идентифицировать пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.

Где хранятся ядерные боеприпасы: на Google Maps можно увидеть секретные объекты рф

Або як із космосу ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.

Где хранятся ядерные боеприпасы: на Google Maps можно увидеть секретные объекты рф

Как сообщал Укринформ, приложение сервиса аудиоконтента Spotify больше не доступно для пользователей из россии.

Скрины АрмияInform

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 18 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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