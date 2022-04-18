Где хранятся ядерные боеприпасы: на Google Maps можно увидеть секретные объекты рф

Где хранятся ядерные боеприпасы: на Google Maps можно увидеть секретные объекты рф

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18.04.2022 14:50

Укринформ

В сервисе Google Maps открыли спутниковые изображения всех российских стратегических пунктов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает АрміяInform.

С недавних пор, с началом широкомасштабного вторжения россии в Украину, на Google Maps видны все стратегические объекты россии и ее армии.

В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты рф стали доступны в максимальном разрешении. Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.п. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 м на пиксель. До сих пор они отражались в разы в худшем качестве, что не позволяло рассмотреть все детали.

К примеру, говорится в сообщении, благодаря снимкам можно оценить "прогресс" работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов".

Также в хорошем разрешении можно посмотреть на базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.

Для желающих есть также возможность оценить, как со спутника выглядит российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 в лётно-испытательном центре минобороны России, или как с космоса идентифицировать пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.

Або як із космосу ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.

Как сообщал Укринформ, приложение сервиса аудиоконтента Spotify больше не доступно для пользователей из россии.

Скрины АрмияInform

По материалам: Укринформ