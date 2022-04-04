На госорганы Украины совершается очередная кибератака – как уберечься

На госорганы Украины совершается очередная кибератака – как уберечься

04.04.2022 20:41

Укринформ

Государственным органам Украины могут поступать опасные электронные письма, посредством которых злоумышленники получают удаленный доступ к компьютерам.

Как передает Укринформ, об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает в Телеграме.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, работающая при Госспецсвязи, предупреждает о распространении среди государственных органов опасных электронных писем с темой "Информация о военных преступниках рф", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое электронное письмо содержит HTML-файл "Военные преступники РФ.htm", открытие которого приводит к созданию на компьютере RAR-архива Viyskovi_zlochinci_RU.rar.

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Упомянутый архив содержит файл-ярлык "Военные-преступники уничтожающие Украину (домашние адреса, фото, номера телефонов, страницы в социальных сетях).lnk". Открытие этого файла приведет к тому, что злоумышленники получат удаленный доступ к компьютеру жертвы.

По данным Госспецсвязи, активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon).

Как сообщал Укринформ, с начала полномасштабной агрессии со стороны россии были оперативно обнаружены и нейтрализованы более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

По материалам: Укринформ