Хакеры Anonymous «слили» личные данные 120 тысяч рашистов, которые воюют в Украине

Хакеры Anonymous «слили» личные данные 120 тысяч рашистов, которые воюют в Украине

03.04.2022 21:08

Укринформ

Хакерская группа Anonymous заявила, что «слила» в Сеть личные данные 120 тысяч воюющих в Украине российских военных.

Об этом группа сообщила в Твиттере, передаёт Укринформ.

"Все солдаты, которые участвуют во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом", — заявили хакеры.

Ранее Anonymous проинформировала, что «слила» 15 ГБ данных, похищенных у благотворительного крыла РПЦ.

Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ