Планы после победы: в Украине построят наземную станцию ​​Starlink

Планы после победы: в Украине построят наземную станцию ​​Starlink

02.04.2022 11:49

Укринформ

Министерство цифровой трансформации после победы в войне с рф планирует совместно с Илоном Маском построить в Украине собственную наземную станцию ​​Starlink.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Телеграме.

"После победы вместе с Илоном Маском планируем построить собственную наземную станцию ​​Starlink, чтобы улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за отсутствия наземной станции в Украине качество интернета от Starlink на востоке страны хуже, чем на западе. Ближайшие станции находятся в Польше, Литве и Турции.

В Минцифры рассказывают, что министерство может отслеживать скорость интернета в Украине благодаря поддержке компании Ookla, которая предоставила доступ к данным спидтестов в реальном времени с ресурса speedtest.net. Такая информация помогает узнать, в каких регионах следует оперативно реагировать на проблемы со связью.

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Как сообщал Укринформ, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

Starlink – это проект компании Илона Маска SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету. Скорость такого интернета – до 1 Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке Земли.

По материалам: Укринформ