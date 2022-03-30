Google создал специальный фонд поддержки стартапов в Украине в размере $5 миллионов

Google создал специальный фонд поддержки стартапов в Украине в размере $5 миллионов

30.03.2022 20:41

Укринформ

Google создал специальный фонд поддержки стартапов в Украине Google for Startups Ukraine Support Fund в размере $5 млн.

Об этом сообщила старший директор Google для стартапов Агнешка Гриневич-Беник в блоге компании.

"Эта практическая поддержка призвана помочь украинским предпринимателям поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять свое сообщество и строить фундамент для послевоенного экономического восстановления", — отметила Агнешка Гриневич-Беник.

Около 50 украинских компаний, основанных в 2022 году, смогут рассчитывать на финансирование в $100 тыс. Также стартапы получат поддержку менеджеров Google.

"Финансирование – это лишь один элемент поддержки, который требуется. Мы пригласили украинские стартапы использовать варшавский кампус Google for Startups Campus как временный офис.

Технологические украинские компании станут ключевыми для восстановления украинской экономики, создания рабочих мест и положительного влияния на города, в которых они будут работать, уверены в Google.

Как ранее сообщалось, компания Google выделила $15 млн в помощь Украине.

По материалам: Укринформ