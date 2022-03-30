Технологии

Google создал специальный фонд поддержки стартапов в Украине в размере $5 миллионов

Photo of Admin Admin Send an email 59 минут agoОбновлено: 30 марта, 2022
0 0 1 минута чтения

Google создал специальный фонд поддержки стартапов в Украине в размере $5 миллионов

Google создал специальный фонд поддержки стартапов в Украине в размере $5 миллионов

30.03.2022 20:41

Укринформ

Google создал специальный фонд поддержки стартапов в Украине Google for Startups Ukraine Support Fund в размере $5 млн.

Об этом сообщила старший директор Google для стартапов Агнешка Гриневич-Беник в блоге компании.

"Эта практическая поддержка призвана помочь украинским предпринимателям поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять свое сообщество и строить фундамент для послевоенного экономического восстановления", — отметила Агнешка Гриневич-Беник.

Около 50 украинских компаний, основанных в 2022 году, смогут рассчитывать на финансирование в $100 тыс. Также стартапы получат поддержку менеджеров Google.

"Финансирование – это лишь один элемент поддержки, который требуется. Мы пригласили украинские стартапы использовать варшавский кампус Google for Startups Campus как временный офис.

Технологические украинские компании станут ключевыми для восстановления украинской экономики, создания рабочих мест и положительного влияния на города, в которых они будут работать, уверены в Google.

Как ранее сообщалось, компания Google выделила $15 млн в помощь Украине.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 59 минут agoОбновлено: 30 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Данилов обещает неотвратимое наказание всем, кто работал на приход в Украину «русского мира»

14 минут ago

Инсайд из Израиля: Зеленский отправил делегацию на важные переговоры

1 час ago

Теплий Олексій 30 березня: прикмети та заборони

2 часа ago

Новый законопроект: финансируешь Россию — платишь больше налогов в Украине

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button