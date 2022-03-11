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В «Дії» появилось временное цифровое удостоверение еДокумент

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

В «Дії» появилось временное цифровое удостоверение еДокумент

В «Дії» появилось временное цифровое удостоверение еДокумент

11.03.2022 07:10

Укринформ

В приложении "Дія" появилось новое временное цифровое удостоверение — еДокумент

Как сообщает Укринформ, он содержит паспортные данные, ИНН, а также фото.

Чтобы еДокумент автоматически стал доступным, нужно обновить приложение.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что, поскольку война застала украинцев врасплох, и многие остались без документов, в "Дії" появится новое временное цифровое удостоверение — еДокумент. Его будут признавать органы государственной власти, нацполиция, военные на блокпостах.

24 февраля президент рф путин объявил о начале российского вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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