Следком рф считает сотрудников Meta экстремистами

11.03.2022 16:01

Укринформ

В следственном комитете рф против сотрудников компании Meta возбуждено уголовное дело об экстремизме в связи с их «незаконными действиями».

Как передает Укринформ, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-службы СКР.

«В главном следственном управлении следкома россии возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан рф со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что "пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения".

«Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.280, 205.1 УК РФ — (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности)», — говорится в сообщении СКР.

Российские следователи в рамках уголовного дела "проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации".

Ранее в пятницу стало известно, что Генпрокуратура рф направила в суд заявление о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией. Также прокуратура предложила Роскомнадзору ограничить доступ к Instagram. Решение о блокировке Facebook было принято еще 4 марта в связи с дискриминацией российских СМИ и информационных ресурсов.

С 24 февраля в Украине идет война против российских захватчиков.

По материалам: Укринформ