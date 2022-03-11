Мобильные операторы и интернет-провайдеры в Украине работают стабильно

11.03.2022 10:43

Укринформ

Операторы мобильной связи и интернет-провайдеры в Украине по состоянию на 11 марта работают стабильно и продолжают предоставлять услуги электронных коммуникаций.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Телеграме.

В Харькове мобильные операторы восстанавливают инфраструктуру с целью улучшения мобильной связи. В Херсоне покрытие Киевстара составляет 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%. В Мелитополе, Чернигове и Сумах проводятся восстановительные работы после того, как враг пытался уничтожить инфраструктуру и оставить города без связи.

Критическая инфраструктура АО "Укртелеком" работает. Из-за ряда повреждений магистральных линий временно отсутствовал доступ к интернет-услугам в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Предоставление услуг уже возобновлено в Запорожской области, работы по восстановлению в Херсонской и Николаевской областях завершаются.

В течение суток была повреждена инфраструктура, что привело к отсутствию интернета и телефонии в Черниговской области. Предоставление интернет-услуг в Киевской области полностью восстановлено после аварии.

Также оператор снял ограничение скорости доступа к интернету во всех областях, кроме Сумской – там приоритет предоставляется на критические нужды ВСУ и объектам критической социальной инфраструктуры. Общее количество работающих региональных узлов связи – 75%.

Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями продолжают функционировать в режиме управления во время военного положения, которое осуществляет Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Как сообщалось, 24 февраля президент российской федерации владимир путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска одновременно пересекли украинские границы с севера, востока и Крыма. Они разрушают города, убивают мирное население, обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома украинцев. В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация. Вооруженные силы Украины при поддержке всего народа мужественно противостоят агрессии.

По материалам: Укринформ