Tesla похвасталась впечатляющими результатами за 2021 год

Хотя в прошлом году говорили о проблемах или даже о кризисе в автомобильной промышленности, видимо, это коснулось не всех одинаково, потому что компания Илона Маски похвасталась впечатляющими результатами за последний год.

В отличие от многих автомобильных концернов, которые были вынуждены временно приостановить производство на своих заводах или ограничить оснащение своих автомобилей, Tesla может считать 2021 год очень успешным. Только что опубликованные финансовые результаты показывают, что электричество компании хорошо продавалось в течение года, который завершился последним кварталом, пишет Первая Лента.

Tesla только что похвасталась тем, что в четвертом квартале поставила 308 600 автомобилей, что дает общий результат за предыдущий год на уровне 936 172 единиц, которые были доставлены клиентам. И хотя этот результат немного не дотягивает превышения магического лимита в один миллион электрокаров, стоит напомнить, что речь идет о почти удвоении результата по сравнению с 2020 годом, когда компания поставила 499 550 экземпляров.

Ранее мы сообщали, что Tesla вошла в элитную группу компаний стоимостью триллион долларов.

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