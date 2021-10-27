Tesla вошла в элитную группу компаний стоимостью триллион долларов: Маск зарабатал 30 миллиардов за день

Илон Маск — самый богатый бизнесмен в мире, он превосходит Джеффа Безоса, занимающего второе место в списке. Всего за один день он заработал почти 30 миллиардов долларов, а его состояние уже почти в 10 раз больше.

Все благодаря стремительному росту цен на акции Tesla. Производитель электромобилей присоединился к небольшой группе компаний стоимостью более триллиона долларов, пишет Первая Лента.

Американский производитель автомобилей зафиксировал очень сильный рост котировок акций за последние несколько дней, а в понедельник они даже выросли почти на 13 процентов вверх.

Одна акция Tesla уже стоит рекордную сумму более 1000 долларов. Никогда раньше цена компании Илона Маска не была четырехзначной. Не нужно возвращаться слишком далеко, чтобы вспомнить, как акции на Нью-Йоркской фондовой бирже торговались менее чем за 100 долларов в начале 2020 года.

Таким образом, Tesla вошла в элитную группу компаний с рыночной стоимостью более 1 триллиона долларов. Сюда также входят: Facebook, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft и Apple.

Ранее мы сообщали, что Маск продает свой последний дом с большой скидкой и живет на аренде.