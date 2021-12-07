Машину для самоубийств легализировали в Швейцарии

ВОЗ утверждает, что существует множество причин для самоубийства, но последствия этого решения трагичны не только для самих людей, решивших поторговаться со своей жизнью, но и для посторонних. Очень часто случается так, что самоубийца совершает свой поступок таким образом, что в результате другие, невинные люди получают серьезные травмы или даже погибают.

Эту проблему признал Филип Ничке, скандальный художник и бывший врач из Австралии, ныне основатель Exit International. Поскольку он является сторонником эвтаназии и полного контроля над собственной жизнью, он решил разработать и построить специальную капсулу, позволяющую совершить самоубийство. Весь процесс безболезнен и может быть инициирован одним нажатием кнопки, пишет Первая Лента.

С момента своего представления Sarco вызвал споры, но также и большой интерес. Интересно, что когда он впервые увидел свет, несколько человек сразу же захотели воспользоваться им и попрощаться с миром в нем. На тот момент создатели еще не получили необходимых разрешений, чтобы сделать его доступным для всех желающих.

Вчера швейцарское правительство дало зеленый свет на его использование среди граждан. Первые самоубийства можно будет совершать уже в следующем году. Человек, желающий воспользоваться капсулой, должен будет вставить монету и лечь внутрь. Затем он пройдет специальный психологический тест. Если он даст правильный результат, человек получит специальный 4-значный код для начала процедуры.

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