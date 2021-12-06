Сеул строит город будущего: как он будет выглядеть (ФОТО)

Идея города, в котором у нас будет доступ к работе, магазину или школе в пределах дюжины или около того минут пешком, стала популярной среди городских планировщиков во время пандемии COVID-19. Недавно группа архитекторов спроектировала еще более амбициозный район в Сеуле, столице Южной Кореи, где основные службы будут находиться в 10 минутах ходьбы от жилья.

Проект, получивший название H1, направлен на превращение старой промышленной площадки в «умный город». Восемь жилых домов будут соединены с офисами-коворкингами и учебными помещениями. Поместье площадью 125 гектаров также будет включать развлекательные заведения, фитнес-центры, бассейны и даже муниципальные фермы, пишет Первая Лента.

Район был спроектирован голландской архитектурной фирмой UNStudio при поддержке Hyundai Development Company. Это будет город полностью без автомобилей. В пресс-релизе H1 сказано, что все службы будут в 10 минутах ходьбы от вашего дома.







Представитель UNStudio подтвердил, что проекту был дан зеленый свет, но пока не сообщается, когда начнется строительство. На данный момент мы можем видеть только графические визуализации того, как будет выглядеть «10-минутный город».

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