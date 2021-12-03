App Store Awards 2021: Apple назвала лучшие приложения и игры года

Как и каждый год, Apple объявила список самых популярных игр и приложений в App Store. В 2021 году гигант из Купертино выделил 15 приложений для iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV и MacBook, которые имели наибольшее значение для пользователей.

Титул лучшего приложения для iPhone завоевало обучающее приложение для детей под названием Toca Life World. Студия Toca Boca создала симулятор расширения города и создания персонажей, в котором участники игры получают большую свободу в создании собственных событий и историй, пишет Первая Лента.

В случае с iPad это звание выиграло приложение LumaFusion, то есть мобильный видеоредактор. По мнению Apple, лучшей программой на MacBook и iMac оказалась Craft — инструмент для создания удобных и понятных заметок.

В случае Apple TV титул достался DAZN Internet TV. Победителем награды за лучшее приложение для Apple Watch стала компания CARROT Weather. Основное приложение программы — проверка погоды.

League of Legends: Wild Rift оказалась лучшей игрой для iPhone. В League of Legends: Wild Rift две вражеские команды из пяти человек встречаются в Ущелье призывателей, чтобы победить своих противников, разрушив их нексус.

Лучшей игрой для Mac оказалась обновленная версия Myst. По мнению Apple, самой креативной и инновационной игрой на Apple TV является Space Marshals 3.

Ранее мы сообщали, что Apple удалила приложение с Кораном из китайского магазина.