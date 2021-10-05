Технологии

Сбой в Facebook привел к сливу данных 1,5 миллиарда пользователей

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Сбой в Facebook привел к сливу данных 1,5 миллиарда пользователей

Сбой в Facebook привел к сливу данных 1,5 миллиарда пользователей

04.10.2021 23:40

Укринформ

На фоне масштабного сбоя в работе Facebook в продаже на одном из хакерских форумов появились данные более 1,5 миллиарда пользователей этой соцсети.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Privacy Affairs.

Отмечается, что произошла крупнейшая в истории Facebook утечка информации.

В распоряжении хакеров оказались имена пользователей, номера их телефонов, электронные адреса, данные о месте жительства.

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Как сообщал Укринформ, сегодня вечером произошел глобальный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Причины этой проблемы пока неизвестны.

На этом фоне акции компании Facebook упали до самого низкого уровня с июня. Это произошло после слива информации о том, будто социальная сеть «ставит прибыль над безопасностью своих пользователей».

По материалам: Укринформ

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