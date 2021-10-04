«Нобеля» в медицине дали за открытие рецепторов температуры и прикосновения

«Нобеля» в медицине дали за открытие рецепторов температуры и прикосновения

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04.10.2021 12:40

Укринформ

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2021 году стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог и невролог Ардем Патапутян "за открытие рецепторов температуры и соприкосновения".

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт премии.

«Их открытия раскрыли один из секретов природы, объяснив молекулярную основу для ощущения тепла, холода и механической силы, что является фундаментальным для нашей способности чувствовать, воспринимать и взаимодействовать с внутренней и внешней средой», — отмечается в сообщении.

Дэвид Джулиус — профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Патапутян работает в Институте Скриппса в Ла-Хойя, штат Калифорния.

Джулиус в своем открытии использовал капсаицин — активный компонент красного перца, вызывающий жжение, чтобы идентифицировать датчик в нервных окончаниях кожи, который реагирует на тепло.

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Патапутян же использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс датчиков, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах.

«Эти прорывные открытия положили начало интенсивной исследовательской деятельности, которая привела к быстрому расширению нашего понимания того, как наша нервная система воспринимает тепло, холод и механические раздражители. Лауреаты выявили важные звенья, недостающие в нашем понимании сложного взаимодействия наших чувств с окружающей средой», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

В 2020 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс «за открытие вируса гепатита С».

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Как сообщал Укринформ, во вторник станут известны лауреаты по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе. Лауреат премии по экономике в память об Альфреде Нобеле будет объявлен в столице Швеции 11 октября.

В пятницу в норвежской столице Осло назовут лауреата премии за содействие установлению мира.

Нобелевская премия — одна из самых престижных международных премий, которую ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру либо развитие общества. Сумма премии меняется в зависимости от доходов Фонда Нобеля. В прошлом году она составляла 10 млн шведских крон (около $ 1,1 млн).

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Фонд Нобеля объявил, что в 2021 году награды будут вручаться лауреатам в их родных странах, а не в Стокгольме и Осло.

Фото: Regis College Online

По материалам: Укринформ