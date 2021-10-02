Грузовой космический корабль Cargo Dragon приводнился у берегов Флориды

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01.10.2021 09:56

Укринформ

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX Илона Маска успешно вернулся на Землю, приводнившись у побережья Флориды.

Как передает Укринформ, данную информацию подтвердила SpaceX в Твиттере.

Корабль в четверг отстыковался от Международной космической станции, в составе которой провел месяц.

Cargo Dragon доставил на Землю около 2900 кг груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС, пишет Space.com.

На данный момент это единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Следующий запуск ожидается в начале декабря.

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Как сообщал Укринформ, 29 августа грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX успешно стартовал с восточного побережья США к Международной космической станции.

Это уже 23-й по счету запуск Cargo Dragon на МКС, он осуществляется в рамках контракта NASA и компании Илона Маска SpaceX.

Фото: twitter.com/Space_Station

По материалам: Укринформ