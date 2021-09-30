В Гонконге разработали миниатюрного робопса
В Гонконге разработали миниатюрного робопса
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30.09.2021 11:36
Укринформ
Гонконгский стартап MangDang создал миниатюрного робота Mini Pupper.
Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.
Согласно данным компании, длина аппарата составляет 209 мм, ширина — 109 мм, а высота — 165 мм. Его общий вес равен 500 грамм.
Четвероногий робот может быть запрограммирован заранее или может дистанционно управляться в режиме реального времени.
Также Mini Pupper имеет LCD-экран, который можно запрограммировать для отображения различных эмоций.
При 30-минутной зарядке батареи аппарата в 800 мегаампер в час, робот сможет быть активным в течение примерно 25 минут.
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Отмечается, что стоимость одного экземпляра составляет 589 долларов США.
Как сообщал Укринформ, американская компания Amazon представила «умного» робота Astro.
Фото: MangDang
По материалам: Укринформ