В Гонконге разработали миниатюрного робопса

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30.09.2021 11:36

Укринформ

Гонконгский стартап MangDang создал миниатюрного робота Mini Pupper.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

Согласно данным компании, длина аппарата составляет 209 мм, ширина — 109 мм, а высота — 165 мм. Его общий вес равен 500 грамм.

Четвероногий робот может быть запрограммирован заранее или может дистанционно управляться в режиме реального времени.

Также Mini Pupper имеет LCD-экран, который можно запрограммировать для отображения различных эмоций.

При 30-минутной зарядке батареи аппарата в 800 мегаампер в час, робот сможет быть активным в течение примерно 25 минут.

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Отмечается, что стоимость одного экземпляра составляет 589 долларов США.

Как сообщал Укринформ, американская компания Amazon представила «умного» робота Astro.

Фото: MangDang

По материалам: Укринформ