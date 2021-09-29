NASA запустило самый мощный спутник в серии Landsat

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28.09.2021 09:59

Укринформ

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства запустило на орбиту самый мощный спутник Landsat 9 для мониторинга Земли.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ВВС.

Landsat 9 был запущен на орбиту с помощью ракеты ULA Atlas V с космической базы Вандерберг в Калифорнии 27 сентября в 21:12 по киевскому времени.

Он является продолжением серии космических аппаратов для наблюдения за Землей семьи Landsat, представители которой собирают информацию о нашей планете с 1972 года.

Ожидается, что в течение ближайших недель после введения в эксплуатацию всех бортовых систем спутник будет передавать изображения, которые можно будет сравнить со снимками его предшественника, Landsat 8, запущенного в 2013 году.

Последние шесть лет Landsat летал в группе вместе со спутниками ЕС Sentinel-2.

Landsat 9 заменит устаревший Landsat 7, запущенный в 1999 году, и будет работать в паре с Landsat 8. Спутники полностью будут снимать Землю каждые восемь дней.

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Как сообщал Укринформ, в начале сентября NASA перенесло запуск спутника Landsat 9 в связи с нехваткой жидкого азота. Первоначально запуск Landsat 9 был запланирован с космодрома в Калифорнии на 16 сентября.

В целом оборудование, которое было установлено на спутниках Landsat, сделало миллиарды снимков. Снимки, полученные в США и на станциях получения данных со спутников по всему миру, являются уникальным ресурсом для проведения множества научных исследований в области сельского хозяйства, картографии, геологии, лесоводства, разведки, образования и национальной безопасности.

Фото: ULA

По материалам: Укринформ