Facebook призупиняє проєкт Instagram для дітей

27.09.2021 17:08

Укринформ

Компания Facebook Inc. приостановит разработку своего проекта Instagram для детей и намерена обсудить с родителями безопасность такой идеи для подростков — на фоне критики со стороны законодателей и общества.

Об этом заявил в понедельник во время интервью в программе Today на телеканале NBC председатель Instagram Адам Моссери, передает Укринформ.

«Я до сих пор твердо убежден, что это хорошая идея — создать версию Instagram, безопасную для подростков, но мы хотим взять перерыв на общение с родителями, исследователями и экспертами по вопросам безопасности и достичь большего консенсуса относительно того, как двигаться дальше», — пояснил Моссери.

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Проект детской версии Instagram в последние месяцы подвергся критике со стороны общества и отдельных законодателей в США, которые отмечали, что этот проект может нанести ущерб процессу развития и психическому здоровью молодого поколения.

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Как сообщалось, приложение для детей в Instagram было ориентировано на пользователей младше 13 лет. Предполагалось, в частности, что оно не будет иметь рекламы и содержать инструменты для контроля со стороны родителей за тем, как пользуются социальной платформой их дети.

По материалам: Укринформ