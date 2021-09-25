Китай запретил любые операции с криптовалютами

25.09.2021 02:11

Укринформ

По решению центрального банка Китая, торговлю биткоинами и другими криптовалютами считать преступлением.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.

«Бизнес, связанный с виртуальными валютами, считается незаконной финансовой деятельностью», — заявили в Народном банке Китая.

Там считают, что криптовалюты "подвергают опасности" активы населения страны.

При этом Китай является одним из крупнейших рынков криптовалют в мире, так же как и одним из крупнейших их «добытчиков».

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Следовательно, изменения на китайском рынке непременно влияют на мировой рынок виртуальных валют. Так произошло и после объявления о том, что отныне биткоин вне закона в Китае. Сразу после объявления китайского центробанка его стоимость упала более чем на 2 тыс. долларов.

Это последний, но далеко не первый шаг китайских властей, стремящихся обуздать процессы, которые, как полагают, в лучшем случае связаны со спекулятивными инвестициями, а в худшем — с отмыванием грязных денег.

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В целом, торговля криптовалютами была официально запрещена в Китае еще в 2019 году, но фактически она продолжалась онлайн через зарубежные торговые площадки, но в этом году произошли некоторые серьезные изменения.

В мае китайские правительственные институты предупредили граждан, что не будут защищать их, если они и в дальнейшем будут торговать биткоинами и другими валютами онлайн, а в июне правительство приказало банкам и биржам не предоставлять услуг по операциям, связанных с криптовалютами, а также запретило "добычу" — "майнинг" таких валют.

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Нынешнее же решение является однозначным свидетельством того, что китайские власти намерены прекратить все операции с криптовалютами в любой форме. Также вполне понятно, что всех, кто будет причастен к "незаконной финансовой деятельности", признают преступниками, и они будут наказаны. Под это определение попадают и иностранные интернет-ресурсы, которые будут помогать китайским гражданам с операциями с криптовалютами.

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Напомним: технология, лежащая в основе большинства криптовалют, включая биткоин, заключается в том, что многие компьютеры проверяют и подтверждают транзакции с ним в гигантской базе данных, из которой выстраивается блокчейн.

"Наградой" тем, кто участвует в этом процессе, который называют "криптомайнингом", являются новые "монеты". Китай со своими относительно низкими ценами на электричество и компьютерное оборудование, достаточно долго был одним из мировых центров "добычи" криптовалют.

По материалам: Укринформ