Twitter разрешил отправлять блогерам донаты

24.09.2021 15:05

Укринформ

Социальная сеть Twitter разрешила пользователям отправлять донаты (денежные переводы) блогерам, даже в биткоинах.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

На этой неделе функция станет доступной для всех пользователей операционной системы iOS, но соцсеть пообещала её сделать также доступной и для пользователей Android в течение нескольких недель.

Сами переводы донатов блогерам происходят через приложения Cash, Patreon и Venmo. Пересчет в биткоинах будет происходить через сервис Strike. Более того, Twitter не высчитывает комиссию при переводе денег.

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Отмечается, что представление новой функции не является большим сюрпризом, учитывая, что глава Twitter Джек Дорси большой поклонник самой популярной криптовалюты.

Как сообщал Укринформ, в июле этого года Дорси заявил, что социальная сеть Twitter рассматривает криптовалюту как «большую» часть своего будущего.

По материалам: Укринформ