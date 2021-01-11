В Финляндии разрабатывают переносной рентген-аппарат

11.01.2021 18:38

Укринформ

Исследователи из финского университета Оулу занимаются разработкой компактного устройства, которое сможет делать рентген в любой точке мира.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе вуза.

Размер самого устройства составляет около 50x50x130 см. Оно также имеет встроенную защиту от радиации.

Благодаря своим компактным размерам, устройство в принципе можно хранить и использовать где угодно, например, на горнолыжном курорте, в муниципальном центре или в экстренной клинике.

Для сравнения, текущие крупные рентгеновские аппараты требуют защиты от свинца для всей комнаты, где делается рентген, он является дорогостоящим и занимает большое пространство. Отмечается, что общая стоимость малого рентгеновского прибора значительно ниже, чем рентгеновское оборудование, которое сейчас используется, например, в больницах.

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Само устройство может быть использовано для уменьшения нагрузки квалифицированного рентгеновского персонала в больницах.

Как только прототип рентгеновского прибора будет завершен, исследователи намерены начать сравнительные исследования его изображений.

Фото: www.oulu.fi

По материалам: Укринформ