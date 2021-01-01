Пентагон разрешил SpaceX запустить 28 своих спутников
Пентагон разрешил SpaceX запустить 28 своих спутников
01.01.2021 19:51
Укринформ
Компания SpaceX Илона Маска получила от Минобороны США контракт на 150 миллионов долларов для запуска спутников.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал SpaceNews .
В общем SpaceX запустит с космодрома в Калифорнии 28 спутников Агентства космического развития США.
Ведомство оценивает, что будет готово для запуска спутников в конце 2022 года.
Отмечается, что Пентагон планирует отправить на орбиту 20 спутников, предназначенных для обеспечения связи, и еще восемь спутников, которые будут выполнять функцию предупреждения о ракетных запусках.
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Как сообщал Укринформ, космическая компания Илона Маска SpaceX закончила установку 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship, начав предстартовые испытания.
По материалам: Укринформ