Топливо из фотосинтеза: ученые создали искусственный и бионический листки

26.12.2020 12:32

Укринформ

Профессор энергетики кафедры химии и химической биологии Дэниэль Ноцера и его коллеги из Гарвардского университета создали два устройства – искусственный листок и бионический листок, использующие энергию солнца для выработки жидкого топлива.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Wired.

Искусственный лист – это солнечная батарея на основе кремния с различными каталитическими материалами, которые крепят к обеим сторонам. Во время погружения в воду девайс использует энергию солнечного света для расщепления воды на кислород и водород. Бионический листок благодаря бактерии Ralstonia eutropha поглощает углекислый газ из воздуха и объединяет его с водородом, который производит искусственные листья. Способом искусственного фотосинтеза образуется жидкое топливо.

Ученый отметил, что в 2020 году исследователи заменили бактерию на Xanthobacter autotrophicus. Это позволило разработать устройство, которое соединяет азот из воздуха и водород из искусственного листка для изготовления удобрений.

Он добавил, что искусственный фотосинтез в 10 раз эффективнее естественного. В 2021 году команда планирует изучать практические пути расширения технологии. В краткосрочной перспективе это поможет развить децентрализованную структуру энергетики, продовольствия и производства, которые не предусматривают выбросов углерода. Например, водород уже используется для заправки некоторых транспортных средств.

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Благодаря энергии Солнца удастся производить пластмассы, фармацевтические препараты и другие вещества. Ноцера отметил, что технология пригодится, когда люди полетят на Марс. Воду из мочи астронавтов удастся соединить с углекислым газом, который они выдыхают, для получения синтетических препаратов, витаминов, пищи, лекарств.

Мир ищет способы обеспечивать жизнедеятельность без ископаемого топлива, и технология искусственного фотосинтеза на один шаг приближает общество к этой цели, убеждены ученые.

По материалам: Укринформ