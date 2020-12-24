В Telegram появятся платные функции

23.12.2020 10:46

Укринформ

Со следующего года мессенджер Telegram начнет монетизироваться за счет дополнительных платных функций.

Как передает Укринформ, об этом в своем Telegram-канале сообщил его основатель Павел Дуров.

«По мере того, как Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей, многие задают вопрос: кто будет платить за этот рост? Ведь чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик. А поддержка проектов нашего масштаба обходится в сотни миллионов долларов в год. На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку», – написал Дуров.

Он отметил, что не собирается продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.

«Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса», – подчеркнул Дуров.

Он пообещал, что Telegram будет монетизироваться таким образом, большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения.

«Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно», – заверил Дуров.

По его словам, все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Вместо этого будет создана специальная рекламная платформа для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а ее создателям она позволит покрывать расходы на серверы и трафик.

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Telegram — кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS и GNU/Linux. Пользователи могут отправлять сообщения и обмениваться фотографиями, стикерами, голосовыми и видео сообщениями, файлами любого типа, а также делать аудио- и видеозвонки.

По материалам: Укринформ