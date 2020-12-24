Минцифры в 2021 году запустит несколько национальных проектов

Минцифры в 2021 году запустит несколько национальных проектов

24.12.2020 05:39

Укринформ

Минцифры в следующем году планирует запустить несколько национальных проектов по цифровой трансформации.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время онлайн-презентации "100 побед Минцифры 2020 года".

"Это определенная систематизация наших проектов, которые будут описаны доступным языком, по каждому из них будут таймлайны, будут дедлайны. Вы сможете отслеживать эффективность, помогать нам реализовывать эти проекты", – сказал вице-премьер.

Презентация национальных проектов запланирована на 26 января. В тот же день Минцифры представит свою авторскую методологию управления государственными проектами. По словам Федорова, у ведомства есть понимание того, какие именно проекты по цифровой трансформации можно будет воплотить в жизнь в следующем году.

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"У вас будет возможность в режиме реального времени смотреть, следить за нашей эффективностью, за менеджерами, работающими в нашем министерстве, или CDTO, которые работают в других министерствах", – добавил глава Минцифры.

Как сообщал Укринформ, на цифровизацию Украины в бюджете на 2021 год выделено 1 789 314 тыс. грн.

По материалам: Укринформ