В Китае представили грузовой поезд, разгоняющийся до 350 километров

В Китае представили грузовой поезд, разгоняющийся до 350 километров

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23.12.2020 17:53

Укринформ

Китайская компания CRRC Tangshan Co. Ltd представила в северной провинции Хубэй скоростной грузовой поезд.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Xinhua.

Представление прошло в среду в городе Тангшан.

По данным компании, сам поезд может разгоняться до 350 км в час и будет первым в мире грузовым поездом, который набирает такую ​​скорость.

В самом поезде установлены 2,9-метровые двери, что обеспечивает его быструю за- и разгрузку. При этом полностью грузовой отсек можно загрузить на 85%.

Во время проектирования эффективного распределения груза в поезде использовался большой массив данных, облачные технологии и генетические алгоритмы.

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Как сообщал Укринформ, железнодорожный концерн Deutsche Bahn и технологическая компания Siemens Mobility делают шаг к климатически чистому транспорту и впервые испытают использование водорода для железной дороги.

Фото: Xinhua

По материалам: Укринформ