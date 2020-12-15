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Ученые показали содержимое капсулы с астероида Рюгу

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Ученые показали содержимое капсулы с астероида Рюгу

Ученые показали содержимое капсулы с астероида Рюгу

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15.12.2020 16:18

Укринформ

Представители японского космического агентства JAXA заявили во вторник, что обнаружили больше, чем первоначально предполагалось, количество грунта и газов в небольшой капсуле, которую космический корабль "Хаябуса-2" собрал с поверхности астероида Рюгу.

Также на презентации во вторник были продемонстрированы фотографии, на которых можно увидеть содержимое капсулы, передает Укринформ со ссылкой на АР.

Сначала открыв капсулу, ученые подтвердили, что обнаружили черные крупинки, похожие на песок. До вторника ученым удалось собрать даже больше образцов почвы и газа, чем ожидалось, что расширит объем исследований.

Ученые показали содержимое капсулы с астероида Рюгу

Представитель Японского космического агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Юити Цуда назвал успешное возвращение образцов почвы и газа астероида "главной вехой" в науке.

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Ученые показали содержимое капсулы с астероида Рюгу

Как сообщает Укринформ, 5 декабря автоматический зонд «Хаябуса-2» японского Агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) смог удачно доставить на Землю два образца породы с астероида Рюгу, преодолев 6 миллиардов километров.

Ученые показали содержимое капсулы с астероида Рюгу

На прошлой неделе капсула прибыла в Институт космоса и астронавтики JAXA в городе Сагамихара недалеко от Токио.

Зонд "Хаябуса-2" дважды совершал посадку на астероид Рюгу для сбора образцов. Однако только сейчас впервые было подтверждено, что в капсуле действительно есть содержание.

Полный анализ содержимого капсулы может занять около 6 месяцев.

Фото: JAXA

По материалам: Укринформ

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