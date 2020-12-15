В Финляндии тестируют брелок-датчик коронавируса

15.12.2020 16:18

Укринформ

Технологический исследовательский центр VTT в Финляндии разработал специальный брелок для ключей, который предупреждает своего владельца о возможном риске заражения коронавирусом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yle.

Его использование не требует регистрации и позволяет сохранять анонимность.

Два брелока при приближении формируют уникальный код встречи, который остается в памяти обоих приборов. Если один из владельцев окажется в какой-то момент инфицирован коронавирусом, по кодам можно отследить его контакты. В этом случае все брелоки, которые когда-то находились вблизи брелока заболевшего, издадут тревожный сигнал.

В VTT рассчитывают, что новинкой смогут воспользоваться те, кто не пользуется смартфонами: дети и пожилые люди. Сейчас идет пилотное тестирование брелоков среди работников одной из стройплощадок в городе Эспоо.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 15 мая в мире в целом подтвердили 73 млн 193 тыс. 269 случаев коронавируса, в частности 1 млн 627 тыс. 977 летальных исходов.

По материалам: Укринформ