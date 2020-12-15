15-летний изобретатель Макар Дробышев: Маск – талантлив, но кумиров у меня нет

14.12.2020 13:54

Укринформ

Проект ракетного двигателя от днипровского школьника впечатлил судей на турнире инноваций

В Днипре пятый раз прошел всеукраинский турнир ракетно-космических инноваций Star Track 5. Финал турнира в 2020 году провели онлайн. Мероприятие ежегодно проходит при поддержке общественной организации «Ассоциация Noosphere» и ее основателя, доктора экономических наук, международного предпринимателя и мецената Максима Полякова.

В этом году на конкурс зарегистрировалось 65 участников, а в финале приняли участие 37 человек со всей Украины: школьники, студенты, инженеры, ученые и изобретатели-энтузиасты с Днипра, Киева, Харькова, Львова, Черкасс. Они презентовали судьям 13 научно-технических проектов, из них шесть стали победителями. Призовой фонд турнира на этот раз составил 25 тысяч гривен. Победители Star Track получили денежные вознаграждения, а также возможность внедрить свои проекты на технической базе Инжиниринговой школы Noosphere, основанной и оборудованной ОО "Ассоциация Noosphere" на базе Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

Проект днипровского школьника Макара Дробышева "Жидкостный ракетный двигатель малой тяги LT-3B "Стриж" особенно впечатлил судей. Суть разработки Макара заключается в создании дешевого жидкостного ракетного двигателя с возможностью применения его в учебных целях. Кроме того, Макар предложил уникальную гибридную систему охлаждения сопла и камеры сгорания. Удивительно то, что парню всего 15 лет, он учится в 10 классе общеобразовательной школы №43, но уже поразил судей уровнем подготовки и осведомленностью в космических технологиях.

Корреспонденты Укринформа встретились с Макаром и его отцом на экскурсии в Инжиниринговой школе Noosphere, куда их пригласили после победы в Star Track 5.

ЭКСКУРСИЯ В ИНЖИНИРИНГОВУЮ ШКОЛУ NOOSPHERE

– Главной целью Инжиниринговой школы Noosphere является популяризация инженерного образования и создание в Украине экосистемы для развития высокотехнологичных студенческих стартапов. Наши школы представляют собой научно-технические лаборатории, которые посещают в основном студенты, не только Днипровского национального университета, а любых вузов. Здесь они могут получить консультацию, бесплатный доступ к материально-технической базе для создания прототипов и помощь менторов для развития своего проекта, – рассказывает заведующий лабораторией робототехники и электроники Инжиниринговой школы Noosphere Игорь Гомилко.



Игорь Гомилко

Он подчеркнул, что таких «школ» Noosphere в Украине уже семь, – две школы в Днипре, по одной в Киевской политехнике, Киевском национальном университете, в Ривном, Житомире и Черкассах.

– Наши студенты уже создали и внедрили несколько проектов. Один из них – "Моя полиция" ("My Pol"). От идеи до воплощения прошло полгода. Это приложение на мобильный телефон, в котором есть информация, где находится отделение полиции, есть подсказки, как общаться с полицейским в случае, если вы попали в аварию, но самая интересная функция – это “красная кнопка”, при нажатии на которую вы можете вызвать полицию в экстренной ситуации. При этом ничего не нужно говорить, вся информация о месте нахождения владельца телефона передается автоматически, более того, полиция начинает отслеживать ваш мобильный телефон, если вас куда-то везут.

Во время разработки этого приложения нам удалось договориться с руководителем областной полиции, и он разрешил протестировать «My Pol» в Днепропетровской области. И за те полгода было спасено две жизни: один случай произошел с таксистом, которому приставили нож к горлу, сказали, отдавай деньги. Он незаметно нажал кнопку, через три минуты туда приехала полиция и повалила этого злоумышленника, – рассказывает Игорь Гомилко.

По его словам, за два года «My Pol» стал внедрятся и в других областях и сейчас приложение работает во всей Украине.

– На данный момент у нас в лаборатории разрабатывается порядка десяти проектов. Есть и то, что тебе ближе — космическая тема, – обращается Игорь Гомилко к гостю Инжиниринговой школы Макару. – В соседнем корпусе студенты делают реальные ракеты. В 2019 году они сконструировали ракету, которая поднялась на 2,5 километра с полезной нагрузкой в виде 2 аппаратов типа CanSat. Сейчас они уже собрали половину ракеты, — показывает один из элементов, — вот эта ракета уже должна взлететь километров на 50, а задачу они преследуют, чтобы их ракета могла долететь до ближнего космоса — порядка 100 километров. И это будет означать, что студенты создали ракету, которая вышла в космос. Такого еще не было, но будем надеяться, что все у них получится. Рады будем и тебя видеть у нас, – говорит парню Игорь Гомилко.

Знакомясь с Макаром, интересуемся, что подтолкнуло его к изучению космической техники. К нашему удивлению, его папа Сергей Анатолиевич – наш коллега, журналист, оператор, работал на многих днипровских телеканалах, мама Люба – бухгалтер, а по первой профессии – художник, как и бабушка.

– Увлекаюсь я этим давно, почти всю жизнь, сколько себя помню. Сначала интерес как-то уходил на второй план, потом даже на третий, а потом снова увлекался, в основном электроникой, программированием. А потом у меня появилась вот такая идея. Серьезно космическими технологиями начал заниматься около года назад, а как простое увлечение – по-моему, это было у меня постоянно, – рассказывает Макар Дробышев.

Он вспоминает, что еще в детстве ему надарили много разных книг о космосе. Читал их и вот, затянуло…

– Потом сам начал искать дополнительную литературу. Ходил на кружки по робототехнике в Днепропетровском областном центре научно-технического творчества и информационных технологий учащейся молодежи, который находится на улице Ульянова. Там у нас была своя команда, но когда наш руководитель Дмитрий Астахов ушел писать докторскую, ее расформировали, и я начал заниматься самостоятельно.

Потом появился интерес именно к ракетной технике, не сам космос, а именно все узлы и агрегаты ракет-носителей. Я понял, что, во-первых, для многих людей, которые этим интересуются, не хватает практики. Но практический опыт в этой области очень непросто получить. Все проходят один и тот же путь и, в основном, все уезжают, а специалисты должны быть здесь, потому что космос, я считаю, — это будущее всего человечества, потому что рано или поздно нам придется бежать с этой планеты далеко-далеко. Поэтому исследование космоса — это основная и первостепенная задача, – уверен юноша.

СОЗДАЛ ПРОЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ПОРАЗИЛ СУДЕЙ

– Мне стала интересна эта тематика, захотелось в ней разобраться. Эти исследования меня затянули, и я решил создать как бы учебное пособие для самых молодых людей, которые хотят стать действительно специалистами в этой отрасли. Чтобы не просто проходить теорию, а действительно на практике изучать все компоненты, агрегаты жидкостного ракетного двигателя. Я решил сделать самый простой образец, который действительно будет рабочим экземпляром. Чтобы на нем можно было эффективно проводить учебный процесс и понимать, как это все работает. Ведь в теории и в книгах – это одно, а когда ты действительно все сам нашел, собрал, сам запустил, посмотрел, как оно работает, исследовал различные аппараты во время работы, понял закономерности — это же совсем другой опыт, – считает Макар.

Технические характеристики еще только теоретические: 22 ньютона тяги при нормальном атмосферном давлении, удельный импульс — 1200 метров в секунду. Такой двигатель может использоваться как рулевой двигатель малой тяги и на космических аппаратах, и на ступенях ракет, в зависимости от маршевых двигателей, но это идеи, которые еще далеки от исполнения. А пока это учебный образец.

По задумке Макара, технология изготовления упрощена настолько, что его двигатель будет экономически выгоден – он намного дешевле, чем существующие аналоги.

– Это возможно за счет упрощения конструкции системы охлаждения, упрощения системы подачи топлива, правда из-за этого будет увеличена ее масса, так как система подачи в моём проекте вытеснительная, а не насосная, которая имеет лучшие характеристики, но гораздо сложнее в исполнении, и я пока не могу проектировать такие системы. Нужно учиться, – объясняет юноша. – Кроме того, технические характеристики двигателя в моём проекте немного занижены из-за того, что он планируется как обучающий, то есть поле для усовершенствования и модернизации огромное. Нужно только работать. Его эффективность покажут лишь реальные испытания, но до них еще очень далеко. А пока все его характеристики должны быть качественно просчитаны.

Подумалось, что, наверное, такие мальчишки в детстве шалят со всевозможными петардами-ракетами, но к удивлению, Макар их никогда не запускал.

– Были намеки на испытания данной модели, но после температурных симуляций (теоретически и в компьютерных программах), я понял, что пока лучше этого не делать. Лучше рассчитать и предоставить готовый эскизный проект, чтобы его уже можно было реализовывать на какой-то более приспособленной базе, вместо того, что я соберу что-то дома у себя на столе и это взорвется при первом же испытании. Поэтому я сделал упор на теоретическую часть, – уточнил Макар.

ОТНЯЛ У ОТЦА МАСТЕРСКУЮ

Многих родителей интересует вопрос, как помочь своему ребенку определится с выбором дела, которым можно увлекаться всю жизнь. Отец Макара вспоминает, что сын всегда рос любознательным, вечно что-то мастерил.

– Его не нужно было увлекать, он сидел и сам увлекался. В детстве было и ЛЕГО, и другие конструкторы, и так потихоньку он мастерскую отнял у меня на даче. В своей комнате постоянно чем-то гремел, стучал, пилил. Наверное, в прадеда – Семена Ивановича Ушпика, у него было три медали ВДНХ, 10 патентов, работал лекальщиком на заводе, очень любил изобретать, – раскрыл семейный секрет Сергей Анатолиевич. Как оказалось, он сам начинал учиться на физико-техническом факультете университета, но увлечение творчеством со временем победило. – Мы с женой старались не мешать Макару. На 90 процентов — это вложения сил и энергии самого Макара. А мы уже помогали, подталкивали и не мешали.

Из литературы Макар любит читать в основном только техническую. Хотя и по школьным предметам не отстает, часто принимает участие в различных олимпиадах. Но график плотный, все расписано.

– Ну, «Робинзона Крузо» ты дочитал-то? – переспросил отец.

– Дочитал!

ТЕЛЕФОН, КОТОРЫЙ ЗАРЯЖАЕТСЯ ПРИ ХОДЬБЕ

Внезапно мы узнаем в Макаре того школьника, который в прошлом году изобрел зарядное устройство «Пульсар», способное заряжать телефон от ходьбы, и стал одним из победителей конкурса проектов и стартапов InnoDnipro, кстати, – самым младшим.

– Шел к холодильнику и подумал, а зачем просто так ходить, когда можно от движения коленного сустава заряжать мобильный телефон. Рабочий прототип уже есть, но если тогда этот прибор был "полусекретный", то сейчас, благодаря призу, который я получил, я купил себе 3D-принтер, немного дополнительного оборудования и смог собрать уже более комфортный образец, который эффективнее, чем та первая модель, – рассказывает о новостях Макар.

– Твоим новым гаджетом заинтересовались?

– Пока нет, но все может быть.

– Илон Маск не звонил?

– Нет, – смеется Макар.

– А кто твой кумир?

– Как такового кумира у меня и нет. Насчет Илона Маска — да, талантливый инженер, проекты авантюрные, но посмотрим, как это все будет развиваться, были бы деньги и желание. Хотя ракеты его уже взлетают и садятся, – парирует парень.

Он считает, что в дальнейшем осваивать космос будут вот такие безумные инженеры.

– Сейчас они сидят в разных уголках планеты, но объединяются благодаря Интернету и что-то начинают делать, создаются небольшие команды, которые работают над своими проектами, более успешные уже создают частные космические компании. Я считаю, что именно развитие частной космонавтики — это лучший выбор. И чем больше их будет, тем больше будет конкуренция, следовательно, выше будет качество и меньше цена готового продукта — пуска космических летательных аппаратов. А государственные компании смогут просто заказывать пуск. И это будет экономически выгоднее для всех, – уверен школьник.

– В каких отраслях знаний тебе еще не хватает?

– Во всех отраслях. Есть увлечение биологией, физикой, медициной. Знания бесконечны, это постоянный приток чего-то нового, – говорит Макар.

ТАКОГО СТУДЕНТА РАДЫ БЫ ВИДЕТЬ НА ФИЗТЕХЕ

Один из судей всеукраинского турнира ракетно-космических инноваций Star Track 5, заместитель декана физико-технического факультета по учебной части Днипровского национального университета им О. Гончара Сергей Марченко рассказал, почему на Макара Дробышева жюри обратило особое внимание.

– Потому что в свои 15 лет он уже почти сформированный студент. Он докладывал о том, что мы со студентами учим год или два. Было приятно слушать такой доклад, как человек ориентируется в терминологии, что-то проектирует. К тому же Макар показывал нам чертежи — он делал их в «Iventor» (программа для проектирования — ред.), и я знаю, что студенты только на третьем курсе изучают эту САПР (система автоматического проектирования — ред.), а тут парень уже делает такие расчеты. Этим он и зацепил, понравился.

Конечно, с другими представителями судить или сравнивать этот конкурс очень тяжело. Поскольку в нем участвовали и взрослые любители, и школьники. Но потом обратили внимание на Макара, он презентовал двигатель, причем разрабатывал действительно по тем технологиям, которые есть и в КБ «Южное», и в университете. Он показал исследования рынка, какие-то методические расчеты, то есть, подход у него был правильный, с широким обзором.

Я предварительно читал его работу, был также доклад онлайн, он отвечал на вопросы. И было видно, что его не заставили просто прочитать с бумажки, что это от души и что он очень заинтересован, ему это нравится. Конечно, если бы все у нас были такие студенты, от счастья мы были бы на седьмом небе.

Смотрите, какие параллели получились, мы договаривались о встрече, но произошли трагические события, и мы прощались со скоропостижно ушедшим гендиректором КБ «Южное» Александром Викторовичем Дегтяревым. В то же время мы наблюдаем такого интересного молодого юношу, возможно, это новая звезда зарождается в нашей ракетно-космической отрасли. Это приятно.

И Макар нам понравился как, возможно, наш будущий студент, ну или, по крайней мере, мы бы хотели видеть таких увлекающихся людей, которых не нужно заставлять, которые, наоборот, тебя будут подталкивать куда-то вперед, желают узнать побольше. Хоть и недостатки, и недоработки в его проекте существуют, но мы дали номинацию ему за то, что разобрался, и за то, что имеет интерес. И если он продолжит учебу в вузе, получит фундаментальные знания, тогда это будет действительно что-то интересное, – считает Сергей Марченко.

Людмила Блык, Днипро

Фото и видео Николая Мякшикова

По материалам: Укринформ