Украина и Испания провели первые киберконсультации

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14.12.2020 14:24

Укринформ

Украина и Испания провели первые межведомственные консультации по кибербезопасности.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Твиттере заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Відбулися перші в історії міжвідомчі кіберконсультації з Іспанією. Така співпраця покликана зміцнити не лише українсько-іспанські відносини, але й кібербезпеку ЄС, враховуючи наявний досвід України у цій сфері. #Іспанія #кібербезпека @MFA_Ukraine @SpainMFA @EmbEspKiev pic.twitter.com/6tuEsYRQZp

— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) December 14, 2020

"Состоялись первые в истории межведомственные киберконсультации с Испанией. Такое сотрудничество призвано укрепить не только украинско-испанские отношения, но и кибербезопасность ЕС, учитывая имеющийся опыт Украины в этой сфере", – написал дипломат.

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Как сообщал Укринформ, за последние три месяца Центр по кибербезопасности при СНБО зафиксировал более 22 млн киберинцидентов.

Национальный координационный центр кибербезопасности 14 декабря предупредил о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США.

По материалам: Укринформ