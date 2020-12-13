В Японии объявили о создании консорциума «За пределами поколения 5G»

В Японии объявили о создании консорциума «За пределами поколения 5G»

13.12.2020 11:40

Укринформ

Япония создает организацию для стимулирования прорыва в новое поколение коммуникационных технологий, рассматривая перспективы за пределами сетей 5G.

Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.

Компании всего мира состязаются в разработках новой волны телекоммуникационных стандартов примерно к 2030 году. Их часто называют «6G» или «За пределами поколения 5G».

Министр по общенациональным делам, местной автономии и связи Такэда Рёта объявил в пятницу о создании консорциума «За пределами поколения 5G».

Читайте также: НКРСИ в 2021 году будет проверять качество связи по 21 показателю

«Научное сообщество, правительство и промышленность будут работать вместе, делиться информацией и проводить международные встречи, чтобы мы могли в кратчайшие сроки запустить программу «За пределами поколения 5G» и укрепить нашу международную конкурентоспособность», – заявил Такэда.

Новая организация постарается разработать всеобъемлющую бизнес-стратегию для Японии по созданию технологии.

По материалам: Укринформ