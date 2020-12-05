Искусственный интеллект в Украине будут развивать в восьми сферах

Искусственный интеллект в Украине будут развивать в восьми сферах

04.12.2020 14:29

Укринформ

Разработанная Министерством цифровой трансформации Концепция развития искусственного интеллекта охватывает 8 разных сфер государственной деятельности и индустрий.

Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан на брифинге, передает корреспондент Укринформа.

"Если коротко, то в рамках этой Концепции предусмотрено 8 сфер государственной деятельности и индустрий – это образование и человеческий капитал, кибербезопасность, наука и инновации, экономика и бизнес, оборона и безопасность, государственное управление, правовое регулирование и этика, и правосудие", – сказала Ионан.

По её словам, например, в сфере среднего образования Минцифры планирует организовать курсы для педагогов по работе с данными и основам искусственного интеллекта. Кроме этого, одним из приоритетных направлений деятельности для ведомства является популяризация и повышение качества природоведческого и физико-математического образования в школе и создание специализированных образовательных программ по искусственному интеллекту.

Ионан заметила, что Концепция также предусматривает создание условий для развития предпринимательства в сфере искусственного интеллекта путем предоставления доступа капиталу, партнерство с венчурными фондами, организации мероприятий за рубежом и создания закрытой информационной среды для изолированного тестирования технологий искусственного интеллекта.

"Мы убеждены, что новые технологии не должны вытеснять специалистов из рабочих мест и оставлять людей без возможности заработка вследствие автоматизации профессий. Поэтому мы предусмотрели разработку "дорожной карты" по переквалификации людей, работа которых может быть автоматизирована в ближайшие 5-10 лет", – отметила Ионан.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 2 декабря одобрил Концепцию развития искусственного интеллекта в Украине и поручил Министерству цифровой трансформации в трехмесячный срок разработать план её реализации.

Концепция рассчитана до 2030 года и направлена ​​на повышение конкурентоспособности Украины благодаря использованию технологий искусственного интеллекта в социально-экономической, научно-технической, оборонной, экологической и национально-культурной сферах общегосударственного значения.

По материалам: Укринформ