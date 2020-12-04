В США представили самый большой в мире беспилотник

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04.12.2020 10:23

Укринформ

Американская компания Aevum представила гигантский дрон Ravn X, который во время полета сможет запускать спутники на орбиту.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

Длина дрона составляет 24 м, а высота 5,5 м. При этом ширина одного крыла равна 18 м. Сам летающий аппарат использует такое же топливо как и обычные самолеты.

В компании утверждают, что Ravn X может быть запущен почти при всех погодных условиях, а 70% запчастей дрона можно использовать многократно. Aevum планирует увеличить этот показатель до 100%.

Отмечается, что сам дрон имеет похожую систему запуска, как и компания Virgin Orbit, которая запускает ракеты с наибольшего в мире самолета во время его полета. Однако, при этом Ravn X не нужны пилоты на борту для совершения запуска, таким образом полностью убрав риск для человеческой жизни.

В Aevum заявили, что полный флот автономных Ravn X сможет в будущем запускать грузы в космос каждые 180 минут.

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Как сообщал Укринформ, впервые на территории Украины беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper попытается преодолеть украинскую ПВО на западной границе нашего государства.

Фото: Aevum

По материалам: Укринформ